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Жизнь

В Барнауле поймали кондуктора, у которого нос торчал над неправильно надетой маской

В общественном транспорте Барнаула провели удачный рейд по выявлению нарушителей масочного режима, сообщает мэрия города.

Масочный рейд в Барнауле.
Масочный рейд в Барнауле.
barnaul.org.

Во время мероприятия проверяли соблюдение масочного режима работниками городского транспорта и пассажирами.

«Охотились» на нарушителей сотрудники алтайского Роспотребнадзора и городского ГИБДД, а также члены ОНФ и местной народной дружины «Барнаульская».

«Рейд выявил одно нарушение — кондуктор неправильно использовал маску, она не закрывала органы дыхания», — отметили в мэрии.

Как пояснил специалист Роспотребнадзора Сергей Бондарев, теперь перевозчику выдадут предписание для устранения нарушений.

«Если повторная проверка снова покажет нарушения, предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей», — предупредил Бондарев.

В целом, как подчеркнули в мэрии, барнаульцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима — если сравнивать даже с началом октября. Практически нет людей без масок.

Если пассажир отказывается надевать маску и не покидает транспорт — останавливают движение и вызывают полицию. Далее суд решит вопрос ущерба за простой автобуса, троллейбуса или трамвая.

Ранее в барнаульском «Горэлектротрансе» подсчитали, что за 5 дней по вине антимасочников 3,5 тыс. барнаульцев не смогли доехать куда нужно.

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