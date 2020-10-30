В Барнауле поймали кондуктора, у которого нос торчал над неправильно надетой маской

Во время мероприятия проверяли соблюдение масочного режима работниками городского транспорта и пассажирами.
«Охотились» на нарушителей сотрудники алтайского Роспотребнадзора и городского ГИБДД, а также члены ОНФ и местной народной дружины «Барнаульская».
«Рейд выявил одно нарушение — кондуктор неправильно использовал маску, она не закрывала органы дыхания», — отметили в мэрии.
Как пояснил специалист Роспотребнадзора Сергей Бондарев, теперь перевозчику выдадут предписание для устранения нарушений.
«Если повторная проверка снова покажет нарушения, предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей», — предупредил Бондарев.
В целом, как подчеркнули в мэрии, барнаульцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима — если сравнивать даже с началом октября. Практически нет людей без масок.
Если пассажир отказывается надевать маску и не покидает транспорт — останавливают движение и вызывают полицию. Далее суд решит вопрос ущерба за простой автобуса, троллейбуса или трамвая.
Ранее в барнаульском «Горэлектротрансе» подсчитали, что за 5 дней по вине антимасочников 3,5 тыс. барнаульцев не смогли доехать куда нужно.