В Барнауле продолжают делать ремонт дорог

Сегодня, 18 июня, рабочие укладывают горячий асфальтобетон на следующих участках:
- ул. Льва Толстого — от ул. Максима Горького до ул. Промышленной;
- ул. Балтийская — от ул. Лазурной до улицы Попова;
- перекресток ул. Антона Петрова и Островского.
На этой неделе планируется провести локальный ремонт дороги на ул. Мамонтова — от здания № 62 до здания № 130. Также струйно-инъекционным методом будет отремонтирован проспект Ленина — от площади Октября до ул. Димитрова.
В связи с изменением погодных условий план работ по текущему ремонту может быть скорректирован.
Ранее стало известно, ремонт каких дорог волнует барнаульцев больше всего и приведут ли их в порядок в этом году.
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