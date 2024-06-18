В Барнауле продолжают делать ремонт дорог

С начала сезона ремонтные бригады МБУ «Автодорстрой» отремонтировали около 36,2 тыс. кв. м локальных участков дорог с использованием горячего асфальтобетона. Об этом пишет администрация города.

Сегодня, 18 июня, рабочие укладывают горячий асфальтобетон на следующих участках:

ул. Льва Толстого — от ул. Максима Горького до ул. Промышленной;

ул. Балтийская — от ул. Лазурной до улицы Попова;

перекресток ул. Антона Петрова и Островского.

На этой неделе планируется провести локальный ремонт дороги на ул. Мамонтова — от здания № 62 до здания № 130. Также струйно-инъекционным методом будет отремонтирован проспект Ленина — от площади Октября до ул. Димитрова.

В связи с изменением погодных условий план работ по текущему ремонту может быть скорректирован.

Ранее стало известно, ремонт каких дорог волнует барнаульцев больше всего и приведут ли их в порядок в этом году.

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