20 июня
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Жизнь

В Барнауле прошло масштабное мероприятие женского клуба SOVERSHENSTVO

В конце мая в Шатре Монблан состоялась трансформационная вечеринка «Энергия природы».

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Ее организаторы (закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO) — рассказали, как это было.

Мероприятие было задумано как возможность для гостей наполниться энергией, открыть себя по-новому и отдохнуть, а для членов клуба SOVERSHENSTVO — презентовать свое творчество большой аудитории: для 110 гостей, сказать важные слова, продефилировать, почувствовать себя актрисой, создать уникальную коллекцию… И всё получилось!

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Энергия природы

Гостей встречали уникальные зоны, воссозданные по авторской книге Анны Усовой «Энергия природы» и посвященные стихиям.

Энергию гор представлял бренд украшений активаций «Моя красота», созданный из натуральных камней и хрусталя.

Стихию Природы — натуральная косметика с алтайских мест силы «Сказки Алтайских Трав».

Прикоснуться к мощной очистительной энергии огня гости смогли с известным французским брендом Maison Berger Paris, представленным салоном цветов Тюльпан.

В зоне стихии воздух можно было насладиться ароматами парфюмерного ателье Zielinski&Rozen, символизирующими все 10 стихий из книги, и получить ключи активации своей стихии. Ароматы способны внести в нашу жизнь особую гармонию, менять наше настроение и вдохновлять.

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Что было в программе?

Открыла вечер организатор события Анна Усова, основатель Шатра Монблан и создатель закрытого женского клуба SOVERSHENSTVO.

Первая часть была посвящена темам энергии природы, силы, поиску ключей, инструментов к активации своей стихии, глубинному познанию себя.

Выступление арт-терапевта, художника, человека нового времени Ануш и презентация авторских карт активаций «Пробуждение» помогло раскрыть каждую из этих тем и почувствовать гармонию и наполненное состояние, благодаря медитации.

Это была одна из самых мощных практик — медитация со 110 прекрасными женщинами!

Анна Усова.
Анна Усова.
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

После медитативного сеанса прошел показ авторского фильма по книге Анны Усовой «Энергия природы», а затем и уникальный показ-спектакль авторской коллекции одежды «Энергия стихий» от Александры Наумкиной, Анны Усовой и Ануш с участием представительниц клуба SOVERSHENSTVO.

Анна Усова,
основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO:

«Самые бурные овации получили наши героини спектакля! Как же это получилось глубоко, красиво, роскошно, достойно, творчески!

Это не случайно: каждая участница проходила специальное обучение ораторскому мастерству, позингу, дефилированию. Каждая из девушек прониклась идеей, и поэтому вместе мы смогли реализовать задумку на 100%!»

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Во второй части события гости и общались, знакомились с книгой «Энергия природы», картами активаций «Пробуждение», делились эмоциями с участницами показа.

Гостей порадовали угощениями от Шатра МОНБЛАН и сети ресторанов вкусной еды «Грильница».

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Роскошный декор шатра, букеты и вообще все цветы, которые были задействованы на этом мероприятии — прекрасное творение рук команды салона цветов «Тюльпан».

В завершении вечера был розыгрыш подарков и, конечно, танцы под живую музыку.

Анна Усова,
основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO:

«У нас все получилось! Результат превзошёл наши ожидания.

Искреннее благодарим каждого гостя за участие и за те отзывы, которые мы получаем последние дни!»

Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Трансформационная вечеринка «Энергия природы».
Клуб SOVERSHENSTVO

Наши клубные мероприятия — отличная возможность находить единомышленников, развиваться, вдохновляться, учиться новому и двигаться вперед, ведь наше окружение влияет на нас больше, чем кажется.

Если и вам хотелось бы познакомиться с интересными, целеустремленными и творческими людьми нашего города, наполниться новыми идеями, приглашаем вас в женский клуб SOVERSHENSTVO.

Подробную информацию о клубе и формате участия можно уточнить у основателя клуба Анны Усовой.

Клуб SOVERSHENSTVO

Тел +7 (960) 940-81-40

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