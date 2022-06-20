В Барнауле прошло масштабное мероприятие женского клуба SOVERSHENSTVO

Ее организаторы (закрытый женский клуб SOVERSHENSTVO) — рассказали, как это было.
Мероприятие было задумано как возможность для гостей наполниться энергией, открыть себя по-новому и отдохнуть, а для членов клуба SOVERSHENSTVO — презентовать свое творчество большой аудитории: для 110 гостей, сказать важные слова, продефилировать, почувствовать себя актрисой, создать уникальную коллекцию… И всё получилось!
Энергия природы
Гостей встречали уникальные зоны, воссозданные по авторской книге Анны Усовой «Энергия природы» и посвященные стихиям.
Энергию гор представлял бренд украшений активаций «Моя красота», созданный из натуральных камней и хрусталя.
Стихию Природы — натуральная косметика с алтайских мест силы «Сказки Алтайских Трав».
Прикоснуться к мощной очистительной энергии огня гости смогли с известным французским брендом Maison Berger Paris, представленным салоном цветов Тюльпан.
В зоне стихии воздух можно было насладиться ароматами парфюмерного ателье Zielinski&Rozen, символизирующими все 10 стихий из книги, и получить ключи активации своей стихии. Ароматы способны внести в нашу жизнь особую гармонию, менять наше настроение и вдохновлять.
Что было в программе?
Открыла вечер организатор события Анна Усова, основатель Шатра Монблан и создатель закрытого женского клуба SOVERSHENSTVO.
Первая часть была посвящена темам энергии природы, силы, поиску ключей, инструментов к активации своей стихии, глубинному познанию себя.
Выступление арт-терапевта, художника, человека нового времени Ануш и презентация авторских карт активаций «Пробуждение» помогло раскрыть каждую из этих тем и почувствовать гармонию и наполненное состояние, благодаря медитации.
Это была одна из самых мощных практик — медитация со 110 прекрасными женщинами!
После медитативного сеанса прошел показ авторского фильма по книге Анны Усовой «Энергия природы», а затем и уникальный показ-спектакль авторской коллекции одежды «Энергия стихий» от Александры Наумкиной, Анны Усовой и Ануш с участием представительниц клуба SOVERSHENSTVO.
Анна Усова,
основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO:
«Самые бурные овации получили наши героини спектакля! Как же это получилось глубоко, красиво, роскошно, достойно, творчески!
Это не случайно: каждая участница проходила специальное обучение ораторскому мастерству, позингу, дефилированию. Каждая из девушек прониклась идеей, и поэтому вместе мы смогли реализовать задумку на 100%!»
Во второй части события гости и общались, знакомились с книгой «Энергия природы», картами активаций «Пробуждение», делились эмоциями с участницами показа.
Гостей порадовали угощениями от Шатра МОНБЛАН и сети ресторанов вкусной еды «Грильница».
Роскошный декор шатра, букеты и вообще все цветы, которые были задействованы на этом мероприятии — прекрасное творение рук команды салона цветов «Тюльпан».
В завершении вечера был розыгрыш подарков и, конечно, танцы под живую музыку.
Анна Усова,
основатель шатра «Монблан» и женского клуба SOVERSHENSTVO:
«У нас все получилось! Результат превзошёл наши ожидания.
Искреннее благодарим каждого гостя за участие и за те отзывы, которые мы получаем последние дни!»
Наши клубные мероприятия — отличная возможность находить единомышленников, развиваться, вдохновляться, учиться новому и двигаться вперед, ведь наше окружение влияет на нас больше, чем кажется.
Если и вам хотелось бы познакомиться с интересными, целеустремленными и творческими людьми нашего города, наполниться новыми идеями, приглашаем вас в женский клуб SOVERSHENSTVO.
Подробную информацию о клубе и формате участия можно уточнить у основателя клуба Анны Усовой.