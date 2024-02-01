В Барнауле проверили санитарно-технического состояние общественных автобусов

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России провели выездную проверку санитарно-технического состояния автобусов на конечных остановочных пунктах: ул. Солнечная Поляна и ул. Лазурная (Новая лента).

Региональная пресс-служба сообщает, что провели не только осмотр транспорта на предмет соблюдения санитарно-технических требований.

Проверили и водителей на наличие документации. Проверили автобусы по маршрутам: №1, №6, №18, №29, №38, №41, №47, №54, №58, №60, №75, №80. Нарушения выявлены у шести маршрутов.

Также провели анализ исполнения расписания за январь 2024 года.

В результате в адрес перевозчиков будет направлено 5 претензий и 7 требований об уплате штрафов.

Ранее сообщалось, что до конца года начнется движение по развязке на Змеиногорском тракте.

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