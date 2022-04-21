21 апреля
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Жизнь

В Барнауле разрабатывают дендроплан. Франк созвал совещание по будущему скверу на Приречной

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по благоустройству будущего сквера на улице Приречной, где в советское время располагалась зеленая зона, сообщает мэрия города.

В Барнауле прошло совещание по созданию будущего сквера на улице Приречной.
В Барнауле прошло совещание по созданию будущего сквера на улице Приречной.
"Вечерний Барнаул". Фото: Михаил Полубедов.

Напомним, благоустроить планируют территорию на ул. Приречной — от ул. М. Горького до ул. Чехова. В июле 2021 года Франк провел выездное совещание на территории.

В мэрии отметили, что сквер возродят по инициативе Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Анатолия Кишицкого.

На прошедшем 21 апреля совещании Франк подчеркнул, что идея благоустройства принадлежит самим барнаульцам.

«Инициатива превратить эту площадку в ухоженный зеленый уголок, безусловно, поддержана администрацией города, строительными компаниями краевой столицы. В Барнауле продолжается благоустройство набережной речного вокзала, набережной Барнаулки, теперь благодаря совместным усилиям всех участников проекта этот комплекс прирастет еще одним зеленым уголком», — отметил глава города.

В Барнауле прошло совещание по созданию будущего сквера на улице Приречной.
В Барнауле прошло совещание по созданию будущего сквера на улице Приречной.
«Вечерний Барнаул». Фото: Михаил Полубедов.

Глава Центрального района Максим Сабына рассказал, что на площадке идут подготовительные работы. Уже убрали поросль и 15 старых кленов, еще 85 старых деревьев уберут в этом году. Провели 12 субботников — мусор убирали общественники, волонтеры, студенты и депутаты.

«Алтайгражданпроект» разработал проект благоустройства сквера. Предварительно, стоимость обустройства зеленой зоны составит 14 млн рублей.

«Специалисты по озеленению готовят дендроплан — специальный документ, который содержит в себе данные, какие зеленые насаждения, деревья и кустарники появятся в сквере. Озеленители при его разработке учтут все особенности площадки на Приречной», — доложил Александр Канарский, руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Анатолий Чесноков уточнил, что проект планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам совещания решили до конца мая проработать все вопросы финансирования. В начале лета объявят конкурс на определение подрядчика для благоустройства сквера.

Ранее в Барнауле освободили от киосков территорию другого будущего сквера на улице Чкалова.

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