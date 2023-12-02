2 декабря
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Жизнь

В Барнауле спецслужбы готовы к новому штормовому ветру

Глава Барнаула провел селекторное совещание, обсуждая готовность городских служб к надвигающейся непогоде.

Зима. Метель.
Зима. Метель.
CC0

На официальном сайте города главы городских служб сообщили о готовности к сильному ветру.

Владимир Драчев проинформировал участников о непогоде и отметил, что стоит прекратить наружные и высотные работы, так как возможны повреждения кровли жилых домов, повреждение остекления зданий, строений, также существует угроза населению и имуществу граждан.

Александр Майдоров, начальник УМВД по г. Барнаулу, отметил, что из-за непогоды ожидается ухудшение обстановки на дорогах, поэтому возможно перекрытие отдельных участков автомобильных дорог городского округа, об этом дополнительно сообщат. Водителей просят быть более внимательными на дорогах.

А также остальные руководители администраций районов и профильных комитетов доложили о готовности к рабочим условиям во время непогоды. Планируется организация круглосуточного дежурства должностных лиц. Уже сформированы дежурные бригады – девять от «Россети Сибирь Алтайэнерго»; 16 бригад Барнаульской сетевой компании будут работать в дневное время, еще семь - ночью.

Вячеслав Франк также напомнил, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще 19 ноября. Учитывая новый прогноз синоптиков, глава города распорядился обеспечить своевременное принятие оперативных мер по вопросам устранения аварийных и нештатных ситуаций.

Ранее мы рассказывали, что в Алтайском крае ожидается штормовой ветер.

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