В Барнауле в связи с плановыми работами отключат холодную воду

Воды не будет с 9 до 18 часов в микрорайонах ВРЗ и Спутник, в поселке Казенная Заимка.
Ранее сообщалось, что в барнаульском парке Изумрудный пройдет фестиваль культуры.
Он пройдет с 3 по 9 июня.
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В связи с проведением плановых ремонтных работ 4 июня будет отсутствовать холодное водоснабжение в Барнауле, сообщает «Росводоканал Барнаул».
Воды не будет с 9 до 18 часов в микрорайонах ВРЗ и Спутник, в поселке Казенная Заимка.
Ранее сообщалось, что в барнаульском парке Изумрудный пройдет фестиваль культуры.
Он пройдет с 3 по 9 июня.
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