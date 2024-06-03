В Барнауле в связи с плановыми работами отключат холодную воду

В связи с проведением плановых ремонтных работ 4 июня будет отсутствовать холодное водоснабжение в Барнауле, сообщает «Росводоканал Барнаул».

Воды не будет с 9 до 18 часов в микрорайонах ВРЗ и Спутник, в поселке Казенная Заимка.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке Изумрудный пройдет фестиваль культуры.

Он пройдет с 3 по 9 июня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале