Весь день Змеиногорский тракт в Барнауле скован пробкой из-за ДТП

Весь день 20 мая Змеиногорский тракт в Барнауле стоит в пятикилометровой пробке из-за серьезного ДТП. Полицейские все еще находятся на месте, передает корреспондент altapress.ru.

После 18 вечера затор начинается уже у развязки на ул. Мамонтова.

Пробки из-за ДТП на Змеиногорском тракте. altapress.ru

Судя по данным 2GIS, заканчивается пробка только недалеко от ул. Горнолыжная. На всем протяжении обозначены несколько ДТП.

Об одном известно точно — последствия аварии только недавно закончил убирать трактор. У санатория «Барнаульский» столкнулись два автомобиля — BMW 530 и Honda Odyssey. За рулем первого был пьяный водитель. На месте скончалась пассажирка из Honda.

Также сложности создало небольшое ДТП со служебной машиной ГИБДД. Женщина на Toyota въехала в ДПС-ников, которые с мигалками спешили на место первой аварии.

Toyota въехала в автомобиль ДПС. «Инцидент Барнаул»

Общая дорожная ситуация в Барнауле на момент выхода новости оценивается в 7 баллов. Пробками скован весь центр города.

То ли еще будет. С 21 мая движение по мосту на Новом рынке полностью перекроют.