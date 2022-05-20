20 мая
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Жизнь

Весь день Змеиногорский тракт в Барнауле скован пробкой из-за ДТП

Весь день 20 мая Змеиногорский тракт в Барнауле стоит в пятикилометровой пробке из-за серьезного ДТП. Полицейские все еще находятся на месте, передает корреспондент altapress.ru.

Пробки из-за ДТП на Змеиногорском тракте.
Пробки из-за ДТП на Змеиногорском тракте.
altapress.ru

После 18 вечера затор начинается уже у развязки на ул. Мамонтова.

Пробки из-за ДТП на Змеиногорском тракте.
Пробки из-за ДТП на Змеиногорском тракте.
altapress.ru

Судя по данным 2GIS, заканчивается пробка только недалеко от ул. Горнолыжная. На всем протяжении обозначены несколько ДТП.

Об одном известно точно — последствия аварии только недавно закончил убирать трактор. У санатория «Барнаульский» столкнулись два автомобиля — BMW 530 и Honda Odyssey. За рулем первого был пьяный водитель. На месте скончалась пассажирка из Honda.

Также сложности создало небольшое ДТП со служебной машиной ГИБДД. Женщина на Toyota въехала в ДПС-ников, которые с мигалками спешили на место первой аварии.

Toyota въехала в автомобиль ДПС.
Toyota въехала в автомобиль ДПС.
«Инцидент Барнаул»

Общая дорожная ситуация в Барнауле на момент выхода новости оценивается в 7 баллов. Пробками скован весь центр города.

То ли еще будет. С 21 мая движение по мосту на Новом рынке полностью перекроют.

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