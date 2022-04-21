В Барнауле вновь начнет ходить водный транспорт с 26 апреля

Водный транспорт будет работать по трем социально значимым маршрутам:

Барнаул — Рассказиха

Барнаул — Бобровка

Барнаул — Кокуйское

«Для обеспечения безопасности судоходства в межнавигационный период с 2021 по 2022 год был произведен ремонт на 28 единицах технического флота», — подчеркнули в ведомстве.

Одновременно с пассажирской навигацией планируется запуск грузовых перевозок по Оби.

В минтрансе отметили, что удалось сохранить и развить речную отрасль, сберечь и увеличить количество рабочих мест, пассажирские перевозки, а также за счет вложений бюджетных средств в расчистку русла Оби и нижнего течения рек Катунь и Бии удается ежегодно увеличивать грузооборот на водном транспорте.

Напомним, 17 апреля все садоводческие автобусы вышли на маршруты в Барнауле.