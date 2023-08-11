11 августа
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Жизнь

В Барнауле временно изменят движение популярной маршрутки из-за перекрытия улицы

Часть дороги по ул. 80 Гвардейской Дивизии временно перекроют в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобус №18 на улице Воровского.
Автобус №18 на улице Воровского.
http://fotobus.msk.ru/

Ограничение продлится с 17 по 23 августа. Движение перекроют по всей ширине проезжей части возле дома №57 из-за ремонта теплосетей.

Из-за этого изменится и движение маршрута №18.

Автобус будет следовать от конечной с ул. Лазурной, по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, затем по ул. Чеглецова, ул. Смирнова, ул. Петра Сухова и далее по маршруту.

Обратно - по ул. Петра Сухова, ул. Смирнова, ул. Чеглецова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии и далее по маршруту.

Ранее дома в центре Барнаула вынужденно остались без горячей воды.

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