В Барнауле временно отключат несколько светофоров на ул. Попова

Отмечается, что отключение произойдет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. Попова – ул.Георгия Исакова;
- ул. Попова, 57.
Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя почти 200 тысяч россиян остались без света.
Из-за проведения плановых работ на сетях электроснабжения 19 декабря временно отключат светофоры по нескольким адресам. Об этом сообщает администрация города.
Отмечается, что отключение произойдет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя почти 200 тысяч россиян остались без света.
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