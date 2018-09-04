В барнаульском Нагорном парке может появиться канатная дорога

По словам Татьяны Сибиркиной, сейчас ищут потенциальных инвесторов.
В мэрии заговорили о канатной дороге еще два года назад.
Напомним, недавно власти Барнаула рассказали, что композиция в Нагорном парке помогает рожать детей.
В мэрии Барнаула надеются, что скоро начнут строить специальную канатную дорогу, которая соединит Центральный парк с Нагорным парком. В будущем фуникулер может перевозить людей на другой берег Оби, пишет ИА «Амител» со ссылкой на Татьяну Сибиркину, руководителя отдела по развитию туризма администрации города.
По словам Татьяны Сибиркиной, сейчас ищут потенциальных инвесторов.
В мэрии заговорили о канатной дороге еще два года назад.
Напомним, недавно власти Барнаула рассказали, что композиция в Нагорном парке помогает рожать детей.
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