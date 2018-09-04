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4 сентября
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В барнаульском Нагорном парке может появиться канатная дорога

В мэрии Барнаула надеются, что скоро начнут строить специальную канатную дорогу, которая соединит Центральный парк с Нагорным парком. В будущем фуникулер может перевозить людей на другой берег Оби, пишет ИА «Амител» со ссылкой на Татьяну Сибиркину, руководителя отдела по развитию туризма администрации города.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Арина Желябовская.

По словам Татьяны Сибиркиной, сейчас ищут потенциальных инвесторов.

В мэрии заговорили о канатной дороге еще два года назад.

Напомним, недавно власти Барнаула рассказали, что композиция в Нагорном парке помогает рожать детей.

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