В барнаульском Нагорном парке может появиться канатная дорога

В мэрии Барнаула надеются, что скоро начнут строить специальную канатную дорогу, которая соединит Центральный парк с Нагорным парком. В будущем фуникулер может перевозить людей на другой берег Оби, пишет ИА «Амител» со ссылкой на Татьяну Сибиркину, руководителя отдела по развитию туризма администрации города.