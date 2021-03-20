В барнаульском парке «Изумрудный» может появиться пруд с уточками

«Был на прошлой неделе в Москве и зашел в парк Горького. Посмотрите, как интересно сделано место для зимовки уточек. Струя воды не дает полынье замерзнуть. Судя по количеству птиц, им здесь весьма комфортно. Посмотрим, может, получится сделать что-то подобное в „Изумрудном“», — написал Вакаев в Facebook.
Судьба главной фишки парка, пруда, волнует многих барнаульцев. Жители переживают, что водоем могут «закатать в асфальт», но управляющий уверяет — пруд восстановят.
«Надеюсь, уже в этом году удастся сделать первый шаг в этом направлении», — отмечал Владислав Вакаев.
Пруд в парке
Пруд появился с самого начала, в 1939 году, когда территорию бывшего Кресто-Воздвиженского кладбища отдали под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината.
В 1975 году берега водоема забетонировали.
В 2013 году мосты через пруд признали аварийными и закрыли проход.