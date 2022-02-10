В Бийске школьный главбух каждый месяц завышала себе зарплату на 110 тыс. рублей

В Бийске 46-летняя женщина, работавшая главбухом средней общеобразовательной школы, ежемесячно изготавливала платежные документы.
«Умышленно завышала размер заработной платы и иных выплат, причитающихся ей, и в дальнейшем перечисляла деньги на свои счета», — рассказали в ведомстве.
Такими махинациями бийчанка занималась 11 месяцев — с августа 2020 года по июнь 2021 года.
«Похитила более 1,2 млн рублей, чем причинила образовательному учреждению ущерб в особо крупном размере», — отметили в СК.
Женщина вину признала полностью, ей грозит до 10 лет лишения свободы за «особо крупное хищение путем злоупотребления доверием с использованием служебного положения».
Ранее на Алтае главбух больницы, сама у себя закупавшая несуществующие медикаменты, получила условное наказание.