11 февраля
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Жизнь

В Бийске школьный главбух каждый месяц завышала себе зарплату на 110 тыс. рублей

В Алтайском крае будут судить бывшего главного бухгалтера школы, которая хитростью увеличила свой доход, сообщает региональный СК.

Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Depositphotos.

В Бийске 46-летняя женщина, работавшая главбухом средней общеобразовательной школы, ежемесячно изготавливала платежные документы.

«Умышленно завышала размер заработной платы и иных выплат, причитающихся ей, и в дальнейшем перечисляла деньги на свои счета», — рассказали в ведомстве.

Такими махинациями бийчанка занималась 11 месяцев — с августа 2020 года по июнь 2021 года.

«Похитила более 1,2 млн рублей, чем причинила образовательному учреждению ущерб в особо крупном размере», — отметили в СК.

Женщина вину признала полностью, ей грозит до 10 лет лишения свободы за «особо крупное хищение путем злоупотребления доверием с использованием служебного положения».

Ранее на Алтае главбух больницы, сама у себя закупавшая несуществующие медикаменты, получила условное наказание.

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