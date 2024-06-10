В Благовещенском районе завершается ремонт трассы

В октябре прошлого года начались работы по обновлению трехкилометрового участка дороги между селами Благовещенка и Нижняя Суетка: снято старое покрытие, уложено два слоя нового асфальта и нанесена разметка, сообщили в Минтрансе региона.

В настоящее время специалисты укрепляют обочины щебеночно-песчаной смесью.

Ремонтные работы на данном участке планируется закончить до конца июня. На обновление дорожного покрытия было выделено 84 млн рублей.

Эта трасса играет важную роль в обеспечении транспортной доступности между несколькими районами региона, а также связывает Алтайский край с Республикой Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2024 году обновят дорогу от Аи до Бирюзовой Катуни.

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