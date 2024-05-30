Одно из самых ожидаемых астрономических событий этого года — большой Парад планет.

Он состоится 3 июня. И наблюдать его можно на всей территории России.

Сразу шесть планет выстроятся в ряд в одном секторе неба. Они окажутся по одну сторону от Солнца, а такое случается примерно раз в 20 лет, указывает mail.ru. Это Меркурий, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

Невооруженным глазом получится увидеть Юпитер (самая яркая планета), Сатурн (желтый) и Марс (красный), указывает НГС. Остальные — лишь с помощью спецприборов. Непременное условие — ясное небо без туч.

Когда лучше наблюдать

Лучше всего наблюдать за планетами примерно за час до восхода Солнца.

Сколько продлится

Это космическое явление продлится два дня.

Понятие

Парад планет — это прижившееся название для космического явления, когда несколько планет для наблюдателя с земли выстраиваются в условную линию на одной стороне относительно Солнца.

Ситуация, когда несколько планет оказываются точно на одной прямой со светилом и Землей возможна раз в миллионы лет.

Конец света

Существует конспирологическая версия, что во время этого астрономического явления может настать конец света. Об этом предупреждали в 2018, 2019 и 2020 годах. Но судного дня не случилось.

По мнению неназванных экспертов, явление должно было вызвать «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры». Сообщалось, что это будет «то, что в религиозных текстах называется «адом».

Также зачастую связывают парады планет с возможными катастрофическими событиями на Земле. Это не имеет под собой реальных оснований. Гравитационное воздействие других планет на Землю минимально.

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