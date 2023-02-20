В честь Дня защитника Отечества в Барнауле перекроют ул. Пушкина и поменяют маршруты автобусов

В честь празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля временно перекроют движение по ул. Пушкина, а также изменят маршруты автобусов. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Движение будет перекрыто с 6:00 до 13:00 от проспекта Ленина до Социалистического проспекта.

На это время изменится движение нескольких автобусов:

№ 20: при движении на конечную остановку «площадь Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина , в обратном направлении без изменений;

в обратном направлении без изменений; № 47 , 55 , 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский , далее по маршрутам , в обратном направлении без изменений;

55 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский далее по маршрутам в обратном направлении без изменений; № 109 , 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский , далее по маршрутам , в обратном направлении без изменений.

Власти города просят водителей быть внимательными при проезде ул. Пушкина. По возможности им стоит заранее выбирать маршруты объезда.