В честь Дня защитника Отечества в Барнауле перекроют ул. Пушкина и поменяют маршруты автобусов

Движение будет перекрыто с 6:00 до 13:00 от проспекта Ленина до Социалистического проспекта.
На это время изменится движение нескольких автобусов:
- № 20: при движении на конечную остановку «площадь Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина, в обратном направлении без изменений;
- № 47, 55, 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;
- № 109, 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
Власти города просят водителей быть внимательными при проезде ул. Пушкина. По возможности им стоит заранее выбирать маршруты объезда.