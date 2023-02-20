20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В честь Дня защитника Отечества в Барнауле перекроют ул. Пушкина и поменяют маршруты автобусов

В честь празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля временно перекроют движение по ул. Пушкина, а также изменят маршруты автобусов. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Празднование 23 февраля и 8 марта.
Празднование 23 февраля и 8 марта.
открытые источники

Движение будет перекрыто с 6:00 до 13:00 от проспекта Ленина до Социалистического проспекта.

На это время изменится движение нескольких автобусов:

  • № 20: при движении на конечную остановку «площадь Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина, в обратном направлении без изменений;
  • № 47, 55, 70р: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;
  • № 109, 109оп: при движении в сторону проспекта Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

Власти города просят водителей быть внимательными при проезде ул. Пушкина. По возможности им стоит заранее выбирать маршруты объезда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость