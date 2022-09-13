В формате сушки: в барнаульском парке состоится арт-пикник с танцами

Парк «Изумрудный» (Барнаул) готовит очередной сюрприз для горожан. Действие в этом любимом месте отдыха пройдет в предстоящие выходные — 17 и 18 сентября.

Субботним вечером на площадке молодежного амфитеатра выступят барнаульские поэты. Начало — в 18:00.

После — концерт местных музыкантов. Все это время возле амфитеатра будет работать выставка в формате сушки. В ней смогут принять участие фотографы, художники, поэты, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Танцуют все!

18 сентября в парке ждут гостей на танцевальный вечер под музыку 70-х годов. Начало — в 17:00. Но до 21:00.

Место встречи — площадка у главного входа в парк.

Ранее в «Изумрудном» прошел гастрономический фестиваль.