13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В формате сушки: в барнаульском парке состоится арт-пикник с танцами

Парк «Изумрудный» (Барнаул) готовит очередной сюрприз для горожан. Действие в этом любимом месте отдыха пройдет в предстоящие выходные — 17 и 18 сентября.

Танцы под музыку 70-х.
Танцы под музыку 70-х.
barnaul.org

Субботним вечером на площадке молодежного амфитеатра выступят барнаульские поэты. Начало — в 18:00.

После — концерт местных музыкантов. Все это время возле амфитеатра будет работать выставка в формате сушки. В ней смогут принять участие фотографы, художники, поэты, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Танцуют все!

18 сентября в парке ждут гостей на танцевальный вечер под музыку 70-х годов. Начало — в 17:00. Но до 21:00.

Место встречи — площадка у главного входа в парк.

Ранее в «Изумрудном» прошел гастрономический фестиваль.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость