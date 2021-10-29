Замглавы комитета Госдумы по охране природы Владимир Бурматов направил главе Республики Алтай Олегу Хорохордину предложение запретить охоту на козерога, которого коренные жители региона считают священным, сообщает ТАСС .

Ранее блогер из Москвы в Instagram подробно описала охоту в Кош-Агачском районе Алтая и опубликовала фотографии с мертвым козерогом, чем вызвала негодование жителей.

Оказалось, что скандал вышел за пределы региона. К примеру, дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призвала поддержать петицию для внесения алтайского козерога в Красную книгу РФ.

Бурматов отметил, что экологический комитет ГД вышел на Хорохордина с запросом запретить добычу горного козла.

«Это полностью компетенция региональных властей. Мы просим включить сибирского козерога в региональную Красную книгу», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что у коренных алтайцев козерог считается священным, однако при этом охота на этих животных в регионе разрешена.

«Животное считается священным, но добыча этого животного официально разрешена, местные власти выдают на него охотничьи квоты. Девушка сделала все на законных основаниях, так что надо решать эту проблему. Поэтому мы выходим на губернатора с запросом запретить добычу этих животных и отозвать эти квоты. Почему власти региона этого раньше не сделали, я не понимаю», — отметил Бурматов.

Владимир Бурматов , депутат Госдумы. instagram.com/burmatoff.

Депутат также попросил Хорохордина подсчитать популяцию козерогов в регионе, поскольку вскоре они «могут стать редкими и исчезающими, учитывая какой спрос на них у охотников».

На основе такого анализа региональные власти, например, могут своим решением внести сибирского козерога в Красную книгу Республики Алтай.

«Тогда это животное будет находиться под защитой, а любая попытка на него поохотиться будет тяжелым уголовным преступлением, за которое грозит большой уголовный срок. И тогда мы будем разбирать эти истории уже не с морально-этической точки зрения», — пояснил Бурматов.

Примечательно, что глава Алтая очень придирчиво относится ко всему сакральному в регионе. Так, ранее Хорохордин пообещал не допустить стройку железной дороги в Китай через священные места.