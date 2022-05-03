В Госдуме пообещали в скором времени ввести четырехдневную рабочую неделю из-за роботов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего. В России назрела необходимость реформировать условия труда, пишет РИА Новости.

Отдельные предприятия уже работают в таком формате — по дистанционной или неполной занятости. В разгар пандемии четырехдневная неделя была одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия.

Главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение, считает Нилов. Нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна. К тому же для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли.

По мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии.

«На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда», — сказал Нилов.