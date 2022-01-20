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Жизнь

В Госдуме предложили завести в больницы Wi-Fi

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять пациентам больниц бесплатный Wi-Fi, пишет «Парламентская газета».

Заринская центральная больница.
Заринская центральная больница.
Минздрав Алтайского края.

В письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко депутат отметил, что доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями Госуслуг, банков и мессенджерами стало необходимостью.

Идея достаточно здравая, но с определенными уточнениями и ограничениями (если, например, пациенту прописан покой), отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

«Это будет удобно, потому что сотовая связь не везде хорошо берет, не везде устойчивый интернет. А находясь в стационаре, общаться с родственниками и друзьями, оставаться на связи — это возможность информировать своих близких, как ты себя чувствуешь, возможность получать положительные эмоции, что будет положительно влиять на процесс выздоровления», — считает депутат.

Ранее в Алейской ЦРБ в Алтайском крае пациенты пожаловались на полчища тараканов, но руководство больницы не исключает, что больные сами их приносят.

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