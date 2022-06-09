В каждом новом районе России откроют ночлежки

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил внести в Градостроительный кодекс положение об обязательном создании ночлежек при планировании районов. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. Копия документа оказалась в распоряжении « Известий ».

Сообщается, что в России дефицит ночлежек. Из-за этого те, кто попал в беду, не могут получить помощь.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, сейчас роль таких объектов выполняют вокзалы, теплотрассы и подъезды жилых домов.

Причина нехватки — отсутствие в Градостроительном кодексе норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать ночлежки. Об этом говорится в письме Якубовского.

«Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в Конституции», — утверждает парламентарий.

Кстати, в мае спавшего на асфальте Алексея Панина приняли за бездомного. А еще наши корреспонденты притворились попрошайками и слезно вымаливали деньги у прохожих. Подробнее об этом — в материале «Криком точно достучусь».