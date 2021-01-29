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Жизнь

В колонии Ефремов «укрощает молнии» как бог. Адвокаты в это время «сокращают его срок»

Адвокаты Михаила Ефремова намерены обжаловать приговор актера, который сейчас работает швеей-мотористом в исправительной колонии, пишет «Коммерсант».

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

Напомним, осенью 2020 года Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако позже срок уменьшили до 7,5 лет.

Для сокращения срока актер вместе со своим адвокатом оформил жалобу для рассмотрения во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

«Были урегулированы все претензии потерпевшей стороны, в том числе принесено извинение ее адвокатам, у господина Ефремова появился определенный шанс», — отмечает издание.

Адвокат актера Петр Хархорин уточнил, что в жалобе оценивается сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
скрин в Youtube

Адвокат подчеркнул, что Ефремов сейчас стал «другим человеком», при этом до сих пор не отошел от ДТП.

Кроме того, аргументом для снисхождения может стать его ударный труд на швейном производстве, где он работает «Зевсом».

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», — рассказал сам Ефремов.

Свои условия в колонии он назвал приемлемыми, а других арестантов — «достойными и правильными» мужиками, которые оступились.

При этом Ефремов пожаловался, что пока не реализовал свои творческие планы и возможности. Ранее он задумал организовать тюремный театр, но в перспективе только «молнии».

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