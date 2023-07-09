9 июля
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Жизнь

В МЧС напомнили правила безопасного поведения на воде

В День рыбалки сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Если вы решили порыбачить, то необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, учитывайте прогноз погоды.

При грозе, дожде или других неблагоприятных погодных условиях отправляться к воде не стоит. Кроме того, рыбалка в ночное время может быть особо опасна.

Рыбачить лучше не отходя далеко от берега, а перед уходом обязательно сообщить родным и близким о своем местонахождении и о планируемом времени возвращения.

МЧС советует жителям Алтайского края быть особо внимательными и осторожными на воде, а также не терять бдительности.

Ранее мужчина пошел на рыбалку и выудил монстра-инопланетянина.

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