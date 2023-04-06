6 апреля
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Жизнь

В мэрии прокомментировали снос деревьев в барнаульском сквере

Жителей Барнаула возмутил снос деревьев в сквере Химиков, сообщает «Банкфакс».

Рубки в лесу.
Рубки в лесу.
altaipriroda.ru

Днем 6 апреля жители окрестных домов заметили технику и рабочих, которые рубили березы. Барнаульцы отметили, что под спил пошли внешне здоровые деревья.

Рубкой занимались специалисты «Благоустройства и озеленения». Жители Барнаула испугались, что снос мог иметь несанкционированный характер.

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заверили, что сносят только аварийные деревья, которые представляют потенциальную угрозу для окружающих.

Всего планируют убрать девять растений. Позже власти будут высаживать новые.

Ранее градсовет разгромил проект магазина у сквера медиков в центре Барнаула.

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