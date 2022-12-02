В первый день зимы 29 пожаров вспыхнули в Алтайском крае. Самые частые причины возгораний

За 1 декабря в Алтайском крае вспыхнули 29 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ведомстве рассказали, какие причины возгораний — наиболее распространенные.

Неправильное использование печи

Больше половины пожаров произошло в частном секторе. Самая частая их причина — нарушение правил безопасности при использовании печи.

Из-за «неосторожного отопления» горели частные дома в Калманке, Быстром Истоке, Родино и Барнауле.

Загорелись баня и летняя кухня в Тальменке, садовый домик в Первомайском районе, баня в Топчихе и сторожка в Барнауле.

Огонь. Пожар. Горит трава. CC0

Неисправность электрооборудования

Неисправность или неправильное использования обогревателей и другого электрооборудования может привести к серьезному пожару.

В Рубцовске по этой причине пламя вспыхнуло гараже. Огонь повредил само здание и стоявший внутри автомобиль.

В Новоалтайске тушили жилой дом, а в селе Островном Мамонтовского района — баню.

Спичка. Огонь. СС0

Неосторожное обращение с огнем

«Спички детям не игрушки». Из-за неосторожного обращения с огнем в Залесово горели гараж и баня.

В Завьялово хозяева дома решили попробовать отогреть замерзшие трубы открытым огнем. В результате, произошел пожар, в котором никто не пострадал.

В Тальменке загорелась хозяйственная постройка. Огонь уничтожил хранившееся там сено и трактор МТЗ 82.

Пожар , пожарная тревога , огонь. unsplash.com.

Пожары в автомобилях

Неисправность автомобиля также может стать причиной пожара. Четыре авто горели открытым огнем на алтайских трассах.

Тушили ГАЗ на ул. Чкалова в Барнауле. Горели УАЗ в Чарышском районе возле села Маралиха, КАМАЗ в Целинном районе и «Лифан» в Новичихе.

Предупреждение МЧС

МЧС убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности.