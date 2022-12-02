В первый день зимы 29 пожаров вспыхнули в Алтайском крае. Самые частые причины возгораний

Неправильное использование печи
Больше половины пожаров произошло в частном секторе. Самая частая их причина — нарушение правил безопасности при использовании печи.
Из-за «неосторожного отопления» горели частные дома в Калманке, Быстром Истоке, Родино и Барнауле.
Загорелись баня и летняя кухня в Тальменке, садовый домик в Первомайском районе, баня в Топчихе и сторожка в Барнауле.
Неисправность электрооборудования
Неисправность или неправильное использования обогревателей и другого электрооборудования может привести к серьезному пожару.
В Рубцовске по этой причине пламя вспыхнуло гараже. Огонь повредил само здание и стоявший внутри автомобиль.
В Новоалтайске тушили жилой дом, а в селе Островном Мамонтовского района — баню.
Неосторожное обращение с огнем
«Спички детям не игрушки». Из-за неосторожного обращения с огнем в Залесово горели гараж и баня.
В Завьялово хозяева дома решили попробовать отогреть замерзшие трубы открытым огнем. В результате, произошел пожар, в котором никто не пострадал.
В Тальменке загорелась хозяйственная постройка. Огонь уничтожил хранившееся там сено и трактор МТЗ 82.
Пожары в автомобилях
Неисправность автомобиля также может стать причиной пожара. Четыре авто горели открытым огнем на алтайских трассах.
Тушили ГАЗ на ул. Чкалова в Барнауле. Горели УАЗ в Чарышском районе возле села Маралиха, КАМАЗ в Целинном районе и «Лифан» в Новичихе.
Предупреждение МЧС
МЧС убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности.
«Сотрудники МЧС в ходе рейдов доводят необходимую информацию, но, к сожалению, находятся те, кто, выслушав и получив памятку, действуют по-своему. Не становитесь заложниками собственной небрежности!» — призвали в ведомстве.
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