В ПФР объяснили, почему не стоит выбрасывать трудовую книжку

Несмотря на то, что в России уже в этом году вводится электронный формат трудовой книжки, бумажную версию рекомендуют все-таки сохранить.
«Электронная трудовая будет содержать в себе информацию о трудовом стаже работника лишь начиная с 2020 года. Поэтому „аналоговую“ трудовую лучше не выбрасывать, а оставить для сохранения другой информации», — рассказали изданию в ПФР.
Примечательно, что при разработке законопроекта об электронных трудовых книжках возникал вопрос о перемещении в цифровой вид информации о трудовой деятельности за прошедшие годы.
Впрочем, было принято решение этого не делать. Таким образом, в электронной трудовой будут содержаться данные лишь начиная с 2020 года, подчеркивают в Пенсионном фонде.
Вся остальная информация останется в бумажной трудовой книжке. В случае утери придется ее делать заново, чтобы доказать наличие трудового стажа.
Напомним, с 1 января 2020 года работодатель должен ежемесячно представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.