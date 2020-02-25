В ПФР объяснили, почему не стоит выбрасывать трудовую книжку

Несмотря на то, что в России уже в этом году вводится электронный формат трудовой книжки, бумажную версию рекомендуют все-таки сохранить.

«Электронная трудовая будет содержать в себе информацию о трудовом стаже работника лишь начиная с 2020 года. Поэтому „аналоговую“ трудовую лучше не выбрасывать, а оставить для сохранения другой информации», — рассказали изданию в ПФР.