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Жизнь

В ПФР объяснили, почему не стоит выбрасывать трудовую книжку

В Пенсионном фонде рекомендуют не избавляться от бумажной копии трудовой книжки, несмотря на появление ее электронной версии, пишет PRIMPRESS со ссылкой на ПФР.

Трудовая книжка.
Трудовая книжка.
Скриншот видео youtube.com

Несмотря на то, что в России уже в этом году вводится электронный формат трудовой книжки, бумажную версию рекомендуют все-таки сохранить.

«Электронная трудовая будет содержать в себе информацию о трудовом стаже работника лишь начиная с 2020 года. Поэтому „аналоговую“ трудовую лучше не выбрасывать, а оставить для сохранения другой информации», — рассказали изданию в ПФР.

Примечательно, что при разработке законопроекта об электронных трудовых книжках возникал вопрос о перемещении в цифровой вид информации о трудовой деятельности за прошедшие годы.

Впрочем, было принято решение этого не делать. Таким образом, в электронной трудовой будут содержаться данные лишь начиная с 2020 года, подчеркивают в Пенсионном фонде.

Вся остальная информация останется в бумажной трудовой книжке. В случае утери придется ее делать заново, чтобы доказать наличие трудового стажа.

Напомним, с 1 января 2020 года работодатель должен ежемесячно представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.

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