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В районе площади Свободы в Барнауле во время работ нашли древние захоронения

В Барнауле 20 сентября во время работ по прокладке ливневой канализации в границах улицы Ползунова и проспекта Социалистического нашли древние захоронения, рассказали altapress.ru в Алтайохранкультуре.

Работы в районе площади Свободы.
Работы в районе площади Свободы.
Александр Франц.

В ведомстве отметили, что рабочие немного задели захоронения. На место выезжали специалисты Алтайохранкультуры. Сейчас работы приостановлены. Документы направили в администрацию Барнаула.

Скорее всего, в ближайшее время проведут дополнительное археологическое обследование.

Напомним, ранее алтайский лютеранский пастор и епископ Александр Франц сообщал, что работы по ремонту водопровода на площади Свободы в Барнауле могут стать причиной разрушения захоронений середины XVIII века.

По его словам, в в районе площади Свободы производили захоронения с середины XVIII века. Они появились в 1749 году, после строительства первой барнаульской православной церкви во имя апостолов Петра и Павла.

Altapress.ru писал, что в начале августа в барнаульском Нагорном парке заметили старые надгробия.

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