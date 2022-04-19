В Роспотребнадзоре предложили импортозаместить продукты в школьном меню

Заменить импортную продукцию на отечественную в меню школьных столовых России возможно. И это даже поможет сэкономить, считает начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Она озвучила это в качестве предложения в ходе круглого стола «Импортозамещение в школьном питании», сообщает РИА Новости.

«Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться… Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты», — сказала Яновская.

Использование отечественных продуктов позволит удешевить стоимость питания, добавила представительница Роспотребнадзора.

А ранее глава Минэкономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск и Москва в свете санкций со стороны Запада вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств.