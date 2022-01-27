В России предложили делать аккумуляторы из использованных масок

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию получения экономичных аккумуляторов из использованных медицинских масок и лекарственных упаковок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Energy Storage .

Российские ученые разработали технологию совместно с коллегами из США и Мексики. Решение позволит превратить в сырье отходы, которые сложно утилизировать.

По данным исследователей НИТУ «МИСиС», во время пандемии коронавируса жители планеты ежемесячно стали использовать более 130 млрд масок, которые превращаются в сотни тонн полимерных отходов.

Новая технология получения экономичных аккумуляторов предполагает использование масок в качестве оболочек.

«Таким образом, основу для создания элементов питания создают медицинские отходы, закупать необходимо лишь графен. Новая технология позволяет получить тонкие, гибкие, дешевые батареи, которые за счет низкой себестоимости могут быть и одноразовыми. Они превосходят по ряду параметров более тяжелые, покрытые металлом традиционные аккумуляторы, производство которых требуют больше расходов», — говорится в исследовании.

Новые батареи, по словам авторов, можно будет использовать в бытовых устройствах, например, в часах или светильниках.