В России предложили учредить звание «Отец-герой» для мужчин, воспитавших десять и более детей. С таким заявлением выступил уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT .

Омбудсмен мотивировала свое предложение тем, что заслуги многодетных отцов никогда не отмечались в России на высоком уровне. По ее мнению, нельзя игнорировать роль отцов в семье.

"На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто», — добавила Волынец.

Она подчеркнула, что данное почетное звание будет способствовать повышению статуса отцовства и статуса многодетной семьи.

Омбудсмен также напомнила, что в 2022 году было установлено звание «Мать-героиня».

Ранее в России в Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола.