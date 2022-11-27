В России спрос на новогодние товары рекордно вырос

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на праздничные товары к Новому году в ноябре вырос более чем в пять раз. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

За год по России спрос на товары к празднику вырос на 449%. Больше всего новогодней продукции покупают в Москве (+365%), Челябинске (+300%), в Нижнем Новгороде (+133%), а также в Новосибирске (+67%).

В топе-товаров к Новому году находятся подвесные елочные украшения, камины, фигурки и фонари, свечи, шары, серпантин, еловые ветки, искусственные ели и деревянные фигурки с подсветкой.

Как подчеркивают в компании, такого ажиотажа новогодних покупок в ноябре прошлого года аналитики не отмечали.

Россияне также активно покупают товары для интерьера, спрос на эту продукцию уже вырос на 203%. Также увеличились покупки жалюзи — 122%, диффузоров — 317%.

Самым частыми приобретениями покупателей стали рулонные и римские шторы, свечи, часы и будильники, ароматизаторы для дома и карнизы.

Ранее стало известно, что барнаульцы на Новый год останутся без праздничной 32-метровой елки.