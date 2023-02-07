В России у всех подозреваемых и осужденных будут брать ДНК

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Об этом сообщает ТАСС .

Согласно расширенному закону, теперь обязательной геномной регистрации подлежат все осужденные к лишению свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

Осужденные и подозреваемые в свою очередь могут потребовать уничтожения информации об их ДНК, если у них есть право на реабилитацию.

То же самое могут сделать лица, подвергнутые административному аресту, если суд отменит постановление о совершенном ими правонарушении.

Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Ранее ДНК сотен насекомых обнаружены в различных сортах «незаменимого в офисе» чая.