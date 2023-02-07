7 февраля
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Жизнь

В России у всех подозреваемых и осужденных будут брать ДНК

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Об этом сообщает ТАСС.

ДНК.
ДНК.
СС0

Согласно расширенному закону, теперь обязательной геномной регистрации подлежат все осужденные к лишению свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

Осужденные и подозреваемые в свою очередь могут потребовать уничтожения информации об их ДНК, если у них есть право на реабилитацию.

То же самое могут сделать лица, подвергнутые административному аресту, если суд отменит постановление о совершенном ими правонарушении.

Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Ранее ДНК сотен насекомых обнаружены в различных сортах «незаменимого в офисе» чая.

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