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В России выявили новый вариант омикрона

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России выявили вариант омикрона ВА.4, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал Хафизов.

Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.

По словам Хафизова, хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19.

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