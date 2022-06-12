В России выявили новый вариант омикрона

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России выявили вариант омикрона ВА.4, сообщает РИА «Новости» .

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал Хафизов.

Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты — они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.

По словам Хафизова, хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19.