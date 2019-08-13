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13 августа
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Жизнь

В российских кинотеатрах еще раз покажут «Оно»

Фильм ужасов «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга еще раз покажут в России. Показ пройдет в кинотеатрах формата IMAX, сообщает kulturomania.ru.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
СС0

Показы пройдут в преддверии выхода второй части ленты с 29 по 31 августа.

«Оно» режиссёра Андреса Мускетти — ремейк хоррора 1990 года. Фильм повествует о маленьком американском городе Дерри в штате Мэн, где стали пропадать дети и семеро одиннадцатилетних школьников, известных как участники «Клуба неудачников», сталкиваются с монстром, который черпает силу из страха, ненависти и разочарования. Он приходит к детям в образе танцующего клоуна Пеннивайза с красным воздушным шаром.

Во второй части фильма «Оно» расскажут о повзрослевших героях, которые возвращаются в родной город спустя 27 лет.

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