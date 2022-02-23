В Рубцовске птицы клюют мясные деликатесы на рынке

В паблике « Инцидент Рубцовск » сообщили про птиц, питающихся мясом в непосредственной близости от продавца на рынке.

Птицы клюют деликатесы на рынке в Рубцовске.

Житель Рубцовска рассказал, что накануне посетил рынок на улице Мира.

Больше всего мужчину удивили птицы, которые спокойно клевали мясные деликатесы.

«Вот так на открытых рядах торгуют мясом. Мясо по душе и голубям, и воронам, а продавцам все равно», — отметил рубцовчанин.

По словам жителя Рубцовска, он около пяти минут наблюдал за птицами, которые за это время «попробовали практически все мясо».

Ранее в Барнауле жителям новостроек запретили кормить голубей (в том числе и мясом), обгадивших всю аллею.