В Рубцовске птицы клюют мясные деликатесы на рынке

Житель Рубцовска рассказал, что накануне посетил рынок на улице Мира.
Больше всего мужчину удивили птицы, которые спокойно клевали мясные деликатесы.
«Вот так на открытых рядах торгуют мясом. Мясо по душе и голубям, и воронам, а продавцам все равно», — отметил рубцовчанин.
По словам жителя Рубцовска, он около пяти минут наблюдал за птицами, которые за это время «попробовали практически все мясо».
Ранее в Барнауле жителям новостроек запретили кормить голубей (в том числе и мясом), обгадивших всю аллею.