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Жизнь

В сети появилось видео ошибочного налета спецназа в дом барнаульцев

В распоряжении журналистов «МК на Алтае» оказалось видео, на кадрах которого в дом барнаульской семьи врываются люди в масках. Сотрудники полиции в августе 2018 года по ошибке штурмовали не тот дом.

Спецназ.
Спецназ.
22.fsin.su

В дом семьи Волжениных силовики ворвались в поисках некого Данилина, подозреваемого в краже. Он якобы прописан по указанному адресу. В результате налета Инга Волженина получила ушибы и поранила руку о разбитое стекло.

Как сообщалось ранее, в действиях правоохранителей не нашли состава преступления и возбуждать уголовное дело не стали. Адвокат семьи тем не менее намерена обжаловать это решение.

Что произошло в доме Волжениных?

10 августа, в 6 часов утра силовики разбили в доме на улице Логовской и ворвались внутрь. Люди в масках перепугали хозяйку дома, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Сначала Инга Волженина подумала, что в дом ворвались грабители. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку. Правоохранители же утверждают, что не связаны с травмами жительницы Барнаула. Она также утверждала, когда выяснилась ошибка, бойцы вели себя нормально, кроме того, что говорили «куда ты, дура, лезла?».

Позже следователи выяснили, что семья Волжениной не имеет отношения к уголовному делу, в связи с которым штурмовали ее дом, но силовики ничего не нарушили и действовали в пределах своих полномочий.

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