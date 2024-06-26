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Жизнь

В Шишковке обновили отдел книг, которые можно взять на дом

Накануне открылся полностью обновленный зал отдела абонемента краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, сообщается на сайте Министерства культуры Алтайского края.

Читатели могут воспользоваться обширным фондом из 21 568 бумажных книг разных жанров и направлений, а также комфортными рабочими местами с компьютерами, удобными диванами и креслами для чтения.

Отдел абонемента — единственный в «Шишковке», где можно взять книги домой, и где в основном представлена художественная литература.

Почти три года назад зал абонемента и весь второй этаж библиотеки были в руинах из-за недобросовестного подрядчика, который должен был завершить ремонт еще в 2020 году. Библиотека судилась с подрядчиком. Книги выдавались читателям на первом этаже, где для этого было выделено небольшое пространство. Тысячи изданий хранились упакованными в подвале и были недоступны читателям.

В 2023 году судебные процессы завершились победой библиотеки, после чего начался долгий и сложный процесс подготовки новой сметы и конкурсной документации. И вот 25 июня 2024 года абонемент снова открыл свои двери для читателей.

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