Читатели могут воспользоваться обширным фондом из 21 568 бумажных книг разных жанров и направлений, а также комфортными рабочими местами с компьютерами, удобными диванами и креслами для чтения.

Отдел абонемента — единственный в «Шишковке», где можно взять книги домой, и где в основном представлена художественная литература.

Почти три года назад зал абонемента и весь второй этаж библиотеки были в руинах из-за недобросовестного подрядчика, который должен был завершить ремонт еще в 2020 году. Библиотека судилась с подрядчиком. Книги выдавались читателям на первом этаже, где для этого было выделено небольшое пространство. Тысячи изданий хранились упакованными в подвале и были недоступны читателям.

В 2023 году судебные процессы завершились победой библиотеки, после чего начался долгий и сложный процесс подготовки новой сметы и конкурсной документации. И вот 25 июня 2024 года абонемент снова открыл свои двери для читателей.

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