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Жизнь

В Сибири девочки едва не замерзли из-за странного решения кондуктора

В Кемерове произошел инцидент с участием кондуктора троллейбуса, которая взяла деньги за проезд у двух девочек и высадила их на улицу, сообщает «Сибдепо».

Зима. Пешеходный переход. Троллейбус.
Зима. Пешеходный переход. Троллейбус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Бабушка одной из девочек рассказала в соцсетях, что ситуация произошла 18 февраля.

«Моя внучка с подружкой сели в троллейбус № 3. Кондуктор отбила билет (им с подружкой по 13 лет), потом спросила справки учащихся. Справок не оказалось. Она выгнала детей на улицу. Дети поехали через 20 минут на 8-ке. Сломались трамваи, поэтому уехать было невозможно. Прошла 10-ка, куда невозможно было залезть, много народу. Я заказала такси и, наконец, спустя 3 часа дети попали домой. Это что ж такое. Это же уму непостижимо! Это что за кондуктор, которая сначала берет плату за проезд, а потом документы спрашивает и выгоняет детей из транспорта?» — возмутилась женщина.

На претензии ответил представитель администрации Кемерова.

«Ваше сообщение передано в работу специалистам МБУ „УЕЗТУ“ для проверки указанного вами факта. О результатах сообщим дополнительно, до 23 февраля», — заверили жительницу Кемерова.

Напомним, с 7 марта 2021 года в России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если отсутствует билет.

Ранее в Барнауле кондуктор не разрешила посадить в кресло потерявшую сознание девушку.

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