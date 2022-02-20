В Сибири девочки едва не замерзли из-за странного решения кондуктора

Бабушка одной из девочек рассказала в соцсетях, что ситуация произошла 18 февраля.

«Моя внучка с подружкой сели в троллейбус № 3. Кондуктор отбила билет (им с подружкой по 13 лет), потом спросила справки учащихся. Справок не оказалось. Она выгнала детей на улицу. Дети поехали через 20 минут на 8-ке. Сломались трамваи, поэтому уехать было невозможно. Прошла 10-ка, куда невозможно было залезть, много народу. Я заказала такси и, наконец, спустя 3 часа дети попали домой. Это что ж такое. Это же уму непостижимо! Это что за кондуктор, которая сначала берет плату за проезд, а потом документы спрашивает и выгоняет детей из транспорта?» — возмутилась женщина.