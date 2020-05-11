В Сибири скончались 63 человека с коронавирусом

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло рассказал о статистике по заболеванию коронавирусной инфекцией в Сибири.

Меняйло отметил сохранение тенденции роста числа заражений — по данным на утро 11 мая в регионах Сибири зафиксировано 4854 случая.

«В среднем по округу на 100 тысяч населения выявляется 28,4 случаев COVID-19, по России — 142, 9, самые высокие показатели из числа сибирских территорий — 79,6 сохраняются в Республике Хакасия», — отметили в ходе заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции в СФО.

Также обсудили вопросы подготовки дополнительного коечного фонда на случай ухудшения ситуации.

Меняйло подчеркнул, что такую работу ведут во всех регионах округа и должна быть закончена к 15 мая. При этом каждое создаваемое медподразделение в обязательном порядке нужно обеспечить персоналом и оборудованием по нормативам, установленным Минздравом РФ.

По состоянию на утро 11 мая, за весь период эпидемии в Сибири скончались 63 человека с подтвержденным коронавирусом. На стационарном лечении находятся более 2,7 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, под меднаблюдением — более 26,8 тыс. человек, сняты с меднаблюдения — более 90,8 тыс. граждан, выздоровели — более 1,2 тыс. человек.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, продолжается работа по приему вахтовых рабочих, вывозимых с Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия).

Напомним, ранее в Барнаул прилетели первые сто вахтовиков, для них организовали спецавиарейс. Позже сообщили, что никому из прибывших не потребовалась госпитализация.

На заседании также рассмотрели вопрос реализации в Сибири режимов самоизоляции граждан и мер по поддержке экономики.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер. При этом в ряде сибирских регионов часть ограничений сняли и разрешили работу предприятий отдельных отраслей.

«Мы все понимаем, как важно постепенно ослаблять установленные ограничительные меры, однако решения должны быть взвешенными и в полной мере соответствовать санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, нужно добиваться того, чтобы введенные меры, если они обязательны, неукоснительно исполнялись», — подчеркнул Меняйло.

Что касается мер, которые носят рекомендательный характер, — они должны сопровождаться активной разъяснительной работой, подчеркнул полпред в ходе общения с главами регионов Сибири.