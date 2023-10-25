28 октября
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Жизнь

В Сибири заработала первая точка Rostic's: в чем отличие от привычного KFC

В Новосибирске в торговом центре «Аура» открылась первая точка под брендом Rostic's, передает NGS.

KFC
KFC
www.skyscrapercity.com

Открыла заведение та же самая компания, которой принадлежит большинство заведений KFC в России.

После того как владелец KFC заявил об уходе с российского рынка, хозяин заведений в России решил использовать название Rostic's.

Отмечается, что это новый бренд, однако в 90-х была созвучная марка «Ростик'с».

Сейчас заведение почти ничем не отличается от привычного KFC. Только отсутствуют оформление американского бренда и изображения Полковника Сандерса.

На пакете с едой есть лишь красные полосы на белом фоне. При этом на всех соусах осталась маркировка KFC.

Меню и цены не отличаются от работающих заведений KFC.

Ранее сообщалось, что KFC и "Ростикс" повысили цены на все меню своих ресторанов.

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