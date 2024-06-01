В скором времени землян ожидает парад планет. Чем он опасен

В начале лета, 3 июня, утром можно будет наблюдать парад планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд. Хотя парады планет считаются предвестниками бед, они также могут влиять на настроение и самочувствие некоторых людей, сообщает «АиФ».

Куда и когда смотреть

В научном сообществе не используется термин «парад планет», вместо него применяется понятие «выравнивание планет». Это явление происходит, когда несколько планет располагаются в пространственном конусе с углом 20–30 градусов, в вершине которого находится Солнце.

Важно отметить, что планеты не выстраиваются в одну линию, как это часто представляют, из-за особенностей их орбит. Однако для наблюдения этого явления достаточно, чтобы они находились в одной области неба. Ближайшее выравнивание планет произойдет примерно 3 июня 2024 года, но наблюдать его можно будет в течение нескольких дней до и после этой даты.

Наблюдать выравнивание планет можно в утренние часы, примерно за час до восхода Солнца. Однако стоит учесть, что из-за яркого света могут быть видны только Сатурн и Марс, остальные планеты будут плохо различимы. Для наблюдения рекомендуется использовать бинокль.

Первым на небосводе появится Сатурн — его можно будет увидеть поздней ночью в восточной части неба. Чуть позже взойдет Марс — его легко узнать по характерному красноватому оттенку. После этого к этим планетам присоединятся Нептун, Уран, Юпитер и Меркурий.

Космос. Планета СС0

Что может быть опасно

Может ли парад планет оказывать влияние на людей и физические процессы, происходящие на Земле?

По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Владимира Сурдина, серьезное воздействие может оказать только гравитация. Другие поля, потоки частиц и излучения от звезд и планет в окрестностях Земли настолько слабы, что их регистрация даже современными чувствительными приборами требует значительных усилий.

Сурдин также отмечает, что суммарное действие всех планет не может вызвать на Земле прилива выше 0,045 миллиметра. А их влияние на конкретное живое существо исказит его форму не более чем на размер одного атома! Поэтому говорить о каком-либо значительном воздействии не приходится.

Что касается влияния планет на Солнце, о котором писали Гриббин и Плейжман, то даже если все планеты соберутся с одной стороны от него, они смогут деформировать его лишь на 3 мм.

Ранее сообщалось, что два мощных взрыва на светиле несут разрушительную энергетику на россиян.

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