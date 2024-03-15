В США скончался мужчина, проживший 70 лет в барокамере

Отмечается, что в шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Александра парализовало, и он не смог дышать самостоятельно.
При этом он смог выжить благодаря особому виду барокамеры – "железному легкому". В нем юрист прожил более 70 лет.
Несмотря на свое положение, он успел написать мемуары и стать юристом.
Также отец придумал для него специальную палочку, которой он набирал текст на печатной машинке и на компьютере.
Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка РФ, руководившая московским театром.
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