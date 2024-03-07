В реанимации умер бывший худрук театра имени Вахтангова

Он 10 лет боролся с раком.
Умер в реанимации, сообщает ТАСС.
В 2007 году принял приглашение стать художественным руководителем московского театра имени Евгения Вахтангова.
Занимал эту должность 15 лет.
Ранее вахтанговский театр приезжал и показал знаменитый спектакль "Война и мир".
Билеты стоили от двух до пяти тыс. рублей. Их можно было купить по Пушкинской карте.
В самом Вахтанговском театре стоимость билетов достигает 10,5 тыс. рублей. Чтобы билеты для барнаульцев были доступнее, бюджет края покрыл часть затрат.
В 2021 году барнаульцы громкими овациями встретили первый спектакль Вахтанговского театра. «Евгений Онегин» - одна из главных жемчужин театра.
Поставил «Онегина» выдающийся литовский режиссер и художественный руководитель театра Римас Туминас в 2013 году.
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