7 марта
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Жизнь

В реанимации умер бывший худрук театра имени Вахтангова

В Италии на 73-м году жизни скончался советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.

В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
В Барнауле впервые показали спектакль "Онегин" театра им. Вахтангова
Анна Зайкова

Он 10 лет боролся с раком.

Умер в реанимации, сообщает ТАСС.

В 2007 году принял приглашение стать художественным руководителем московского театра имени Евгения Вахтангова.

Занимал эту должность 15 лет.

Ранее вахтанговский театр приезжал и показал знаменитый спектакль "Война и мир".

Билеты стоили от двух до пяти тыс. рублей. Их можно было купить по Пушкинской карте.

В самом Вахтанговском театре стоимость билетов достигает 10,5 тыс. рублей. Чтобы билеты для барнаульцев были доступнее, бюджет края покрыл часть затрат.

В 2021 году барнаульцы громкими овациями встретили первый спектакль Вахтанговского театра. «Евгений Онегин» - одна из главных жемчужин театра.

Поставил «Онегина» выдающийся литовский режиссер и художественный руководитель театра Римас Туминас в 2013 году.

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