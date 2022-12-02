2 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В темном барнаульском переулке появятся 26 фонарей

В Барнауле появятся 26 фонарей в пер. Ядринцева, сообщают в городской мэрии.

В Барнауле установят 26 фонарей в пер. Ядринцева.
В Барнауле установят 26 фонарей в пер. Ядринцева.
barnaul.org

Подрядчик должен закончить все работы до конца января 2023 года, но сделать это планируют уже к концу декабря.

Предприятие «Барнаулгорсвет» разместило 10 опор наружного освещения, всего их будет 25. Их собираются установить до конца следующей недели.

Затем будут смонтированы самонесущие изолирующие провода и светильники.

В пер. Ядринцева от ул. Димитрова до ул. Партизанской включат 26 фонарей. Общая протяженность линии — более 700 метров.

Ранее в Барнауле установили много светофоров на перекрестке, где погибла девочка.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость