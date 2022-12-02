В темном барнаульском переулке появятся 26 фонарей

Подрядчик должен закончить все работы до конца января 2023 года, но сделать это планируют уже к концу декабря.
Предприятие «Барнаулгорсвет» разместило 10 опор наружного освещения, всего их будет 25. Их собираются установить до конца следующей недели.
Затем будут смонтированы самонесущие изолирующие провода и светильники.
В пер. Ядринцева от ул. Димитрова до ул. Партизанской включат 26 фонарей. Общая протяженность линии — более 700 метров.
Ранее в Барнауле установили много светофоров на перекрестке, где погибла девочка.
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