29 мая
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Жизнь

В центре Барнаула появится первый стендап-клуб

Первый стендап- клуб откроется в начале лета в Барнауле. Об этом сообщает «Катунь 24».

Концерт. Микрофон
Концерт. Микрофон

Организаторы клуба - StandUp Altai. Они собираются открыть заведение 2 июня на улице Молодежная, 25б.

"Да, друзья, это свершилось! У нас появится свой дом, где мы будем рады всем гостям", - сообщили радостную новость организаторы в сообществе во "Вконтакте".

На открытии выступят местные и приезжие артисты из соседних регионов. Комики приедут из Новосибирска и Томска. Программа запланирована на три дня.

Ранее корреспонденты altapress.ru рассказывали, как барнаульцы придумывают шутки и занимаются стендапом.

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