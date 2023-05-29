В центре Барнаула появится первый стендап-клуб

Первый стендап- клуб откроется в начале лета в Барнауле. Об этом сообщает «Катунь 24».

Организаторы клуба - StandUp Altai. Они собираются открыть заведение 2 июня на улице Молодежная, 25б.

"Да, друзья, это свершилось! У нас появится свой дом, где мы будем рады всем гостям", - сообщили радостную новость организаторы в сообществе во "Вконтакте".

На открытии выступят местные и приезжие артисты из соседних регионов. Комики приедут из Новосибирска и Томска. Программа запланирована на три дня.

Ранее корреспонденты altapress.ru рассказывали, как барнаульцы придумывают шутки и занимаются стендапом.