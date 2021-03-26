Тема «одиноких и независимых» женщин с каждым годом становится все более и более обсуждаемой. Волновала она людей и четверть века назад. В очередном материале рубрики «Важная бумага» предлагаем интервью 1996 года о том, в каких условиях представительницам прекрасного пола легче самореализовываться и жить.

От ведущего рубрики

Это интервью, подготовленное тогда еще начинающей свою профессиональную карьеру журналисткой Светланой Морозовой (Чаплановой), было напечатано в газете «Свободный курс» ровно четверть века тому назад. Впервые под нашей рубрикой выходит материал, который не рассказывает о каких-то конкретных событиях четвертьвековой давности. Здесь нет удивительных для современного читателя фактов, не упоминаются фамилия и деяния «героев былых времен»…

Тогда, в 1996-м, многое было другим: цены, компьютеры, мода, кумиры, автомобили… Да что уж тут говорить, если даже президент России был другим!

А вот проблемы, связанные с женским одиночеством, с умением представительниц прекрасного пола быть счастливыми даже в весьма неромантических условиях жизни, остались, увы, неизменными. Появились, правда, плоские карикатурки и шуточки по поводу «сильных и независимых» женщин, встречающих бальзаковский возраст в окружении многочисленных котов. Но даже в плоской шутке есть доля плоской правды…

Леонид Вихрев , директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Поэтому мы и решили вспомнить эту тему и сегодня. Может, даже и поспорить. Ибо спорить о вечном можно всего лишь долго, а о женской психологии спорить можно вечно…

Леонид ВИХРЕВ, ведущий рубрики «Важная бумага»

Не хотите , девки , замуж?

Одинокая женщина всегда была сочувственно любима советским кинематографом. Вспомните хотя бы «Зимнюю вишню» или «Москва слезам не верит».

Но, несмотря на сочувствие, участи такой женщины никто никогда не завидовал. «Незамужность» была синонимом неприкаянности…

Женщина. unsplash.com.

Сегодня к определению «одинокая» прибавилось прилагательное «независимая». И новый светлый образ, по идее, должен вызывать уважение и восхищение. А вот вызывает ли?

О замужних и незамужних женщинах мы решили побеседовать с Надеждой Куликовой, директором краевого Центра социально-психологической реабилитации населения.

— Надежда Ивановна , у каких женщин возникает больше психологических проблем — замужних или одиноких?

— Знаете, раньше я считала, что много проблем — это плохо, теперь же думаю, что если у человека нет проблем, то он не работает над собой, у него нет внутреннего роста. Что же касается женщин, число проблем примерно одинаковое, различается их содержание. Одинокие женщины пытаются устроить свою судьбу, но им мешают внутренние комплексы. Часто обращаются замужние, имеющие любовников, с которыми у них возникает непонимание. Или женщины с детьми, которых бросили мужья. У нас была одна клиентка, супруг которой несколько раз хотел уйти из дома, и на каждый его уход она отвечала попыткой самоубийства.

Женщина. unsplash.com.

Женщины после сорока пяти часто обращаются. Те, кто не в состоянии пережить страх перед старостью и одиночеством.

Самая распространенная проблема одиноких женщин — удержать любимого человека, который прикован к своей семье. Способов, конечно, много, но дело в том, чтобы научиться ценить то, что имеешь, а не категорически добиваться желаемого — в конце концов, можно навредить себе самой.

У замужних на сложные взаимоотношения с мужем накладываются трудности на работе, проблемы с детьми и материальная ответственность за них: к сожалению, в нашем обществе мужчина стоит не на той ступени, на которой должен стоять, и нередко именно женщина вынуждена думать о том, как прокормить семью.

Женщина. unsplash.com.

— А как одинокие женщины чаще воспринимают свой статус — как вынужденный или свободно выбранный?

— Я не считаю, что одинокая женщина — это плохо.

Каждый в жизни выбирает то, чего он хочет. Наше поведение обосновано многим — генетическими, психогенетическими корнями. Те проблемы, которые не могли решить наши бабушки и мамы, передаются нам.

У нас была на приеме одна женщина, которая очень плохо жила с мужем, но оставить его не хотела ни в коем случае: «Если в доме не будет мужчины, я умру». Это подсознательный страх.

Женщина. unsplash.com.

Если же одинокая женщина может организовать свою жизнь так, как хочет, она счастлива. Можно прожить всю жизнь с мужем и остаться одинокой.

— Чем отличается в таком случае одиночество одинокой женщины от одиночества замужней?

— Интересный вопрос, но сложный. Боюсь, что принципиальной разницы нет. Но знаете, у одинокой женщины одиночество, грубо говоря, закреплено статусом, она как бы сама его выбирает. Нет ничего предосудительного в том, чтобы пойти, допустим, в компанию одной. Но если замужняя женщина проводит свой досуг так: в театр — с подругой, в гости — с детьми, это совсем другое дело. Такое одиночество более незаслуженно и обидно.

Женщина. unsplash.com.

— Часто бывает , что традиция строить определенным образом свою жизнь переходит из поколения в поколение: если у бабушки было несколько браков , то у внучки — тоже. Или , наоборот , действует святое правило «брак — это навсегда». Такая закономерность объясняется психогенетикой?

— Да, есть смысл искать ответ именно в этом направлении. Жениться и разводиться можно хоть каждый день, дело ведь в причинах.

Если взять семью в трех-четырех поколениях и отслеживать причины разводов, окажется, что они похожи.

Допустим, жена не смогла самореализоваться как женщина и пошла на крайнюю меру — развод, а проблемы остались нерешенными, их просто загнали внутрь. Эта нерешенность как бы передалась дочерям.

Женщина. unsplash.com.

— Может быть , дело в принятых в семье моральных нормах?

— Когда мы говорим «моральные нормы», мне хочется произнести слово «запреты». Кто устанавливает эти «моральные нормы»? Для одной семьи они существуют, для другой — нет. Это те рамки, которые мы ставим для своих близких, детей, а главное — для самих себя. Это та кабала, в которую мы себя своими руками очень красиво загоняем.

— Почему многие женщины выбирают независимость и одиночество?

— Нам, моему поколению в частности, много запрещали, а если человек не видит разных сторон жизни, он в чем-то остается обделенным.

Женщина. unsplash.com.

У нас совместно с центром борьбы со СПИДом была встреча со студентами БГПУ, и одна наша выступающая сказала: «А вы знаете, мне приятно, что в студенческой среде гражданские браки составляют 30−33%". Ведь гражданский брак — это пробный, безопасный вариант, дающий право выбора, возможность почувствовать партнера, понять: моя это половина или нет. У человека должен быть выбор, а от бесконечных «нельзя» падает самооценка.

— В глазах общественного мнения , особенно в провинции , одинокая женщина все-таки как бы ущербна. Это влияет на ее самооценку?

— Я бы не хотела, чтобы женщины считали себя ущербными. У каждого есть право на собственное мнение о себе. Когда я позволяю думать другим, что ущербна, — это мои проблемы. Незаслуженный комплекс вины перед родственниками, друзьями искусственен. Каждая женщина, испытывающая это состояние, должна для себя решить: «Хочу ли я в нем находиться?»

Женщина. unsplash.com.

— Но давление общественного мнения все же существует?

— Конечно. Возьмем хотя бы такую, увы, нередкую ситуацию. Молодые девушки, которых склоняют к сожительству мужчины и нередко их собственные отчимы, несмотря на жестокое отношение, молчат. И, пережив такую психологическую травму, уходят в себя. Потому что в глубинке, особенно в сельской, трудно пойти к психологу, попросить защитить: в деревне все друг друга знают. И в результате появляется внутренний барьер — боязнь выйти замуж, боязнь лечь с мужем в постель.

— Почему же женщины не хотят выходить замуж?

— Есть еще модель взаимоотношений отца и матери. Если она не совсем удачна, это тоже накладывает свой отпечаток. Также важен вопрос о самостоятельности: когда маленький ребенок хочет сам завязать шнурки на ботинках, мы не даем ему этого сделать, потому что нам хлопотно. И он привыкает. Потом, став постарше, он уже не сможет самостоятельно решать свои личные проблемы.

Женщина. unsplash.com.

С другой стороны женщины, которые пожили долгое время свободными и которым трудно терять свою независимость.

— Мы говорили о тех , кто не очень-то желает идти под венец. Но есть женщины , которые только об этом и мечтают , но не могут , и все им сочувствуют: «вроде и человек хороший , и хозяйка отличная , а вот поди ж ты , не повезло».

— У таких девушек есть целый комплекс проблем внутреннего плана, которых они не замечают. Разобраться в себе поможет психолог.

— А какие женщины , одинокие или замужние , социально уязвимее?

— У каждой категории есть свои уязвимые стороны. На научном уровне я бы выводов не делала. Подобные социсследования нами не проводились.

Женщина. unsplash.com.

— А профессиональных успехов , как правило , какие женщины добиваются?

— Внутренне свободные — вне зависимости от того, замужем они или нет. Если женщина зажата, ей трудно самореализоваться.

Беседу вела Светлана Морозова