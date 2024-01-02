5 великих писателей и поэтов, которые связаны с Алтаем больше, чем кажется

Как поэт Александр Блок писал письма глухонемому братику в Барнаул, а его дядя стал крупным алтайским чиновником.
Как автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков несколько лет работал учителем в Колыванской школе на Рудном Алтае.
Как поэт Николай Заболоцкий целых два года провел в алтайском селе Михайловское и был чернорабочим на содовом заводе Малинового озера.
Как Достоевского «сослали за экстремизм» в Барнаул и почему он мечтал навсегда здесь остаться.
Как Виктор Астафьев жил в алтайском селе Никольское, плавал на лодке и писал роман «Прокляты и убиты».
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