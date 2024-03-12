Выборы мэра, эвакуация и авария с бензовозом. Что произошло в Алтайском крае 12 марта

◆ Алтайские коммунисты решили вернуть прямые выборы мэра в Барнауле и хотели обсудить это на публичных слушаниях — но все пошло не по плану.



◆ В Алтайском крае собрались ликвидировать очередь сирот на жилье. О новой шестиэтапной программе рассказал министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.



◆ «Курортный сбор» для туристов может появиться не только в Белокурихе — новый закон может расширить полномочия регионов по выбору таких территорий.



◆ В Бийске из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали учеников и педагогов школы №40.



◆ В Барнауле ищут подрядчиков на ремонт 18 дорог, который нужно провести уже в этом году. Стартовая цена на аукционе — более 1 млрд рублей.



◆ На Чуйском тракте перевернулся бензовоз — водитель не справился с управлением и наехал на ограждение. Мужчину с травмой позвоночника доставили в больницу. На трассу разлились 5 тонн топлива, и в Кош-Агачском районе Республики Алтай ввели режим ЧС.

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