Видеообращение отца Сергия к Путину удалили с YouTube по требованию Роскомнадзора

Напомним, из-за этого видео скандального отца Сергия потребовали судить за оскорбление «нашего президента Путина». Требование выдвинула 44-летняя женщина, которая в обращении услышала 10 «особо страшных» выражений.
Видеообращение обрело статус «скандального». В итоге Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обратился в YouTube, чтобы удалить проповедь схигумена.
«В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации. Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со „страйком“ на канал», — отметил представитель клирика Всеволод Могучев.
«Под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населении, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ», — разъяснили претензии в Роскомнадзоре.
Речь идет о видео, в котором священник предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку верующие должны посещать их, когда они захотят., а в конце мая с Сергия «сняли крестик» за призывы нарушать самоизоляцию — Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста. Позже Церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей, а за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч.
Сергий регулярно попадает в скандалы. Накануне он вместе с казаками «захватил» монастырь и потребовал отставки главы РПЦ. Кстати, на территории именно этого религиозного сооружения на Ксению Собчак напала монахиня.