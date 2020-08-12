Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Видеообращение отца Сергия к Путину удалили с YouTube по требованию Роскомнадзора

Видеообращение схимонаха Сергия (Николая Романова) к президенту России Владимиру Путину удалили с YouTube после обращения Роскомнадзора, сообщает РИА «Новости».

Схиигумен Сергий.
Схиигумен Сергий.
Стоп-кадр YouTube.

Напомним, из-за этого видео скандального отца Сергия потребовали судить за оскорбление «нашего президента Путина». Требование выдвинула 44-летняя женщина, которая в обращении услышала 10 «особо страшных» выражений.

Видеообращение обрело статус «скандального». В итоге Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обратился в YouTube, чтобы удалить проповедь схигумена.

«В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации. Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со „страйком“ на канал», — отметил представитель клирика Всеволод Могучев.

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции.
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции.
t. me/sibmbkmedia.

«Под предлогом защиты веры и заботы о людях отец Сергий отрицает опасность новой коронавирусной инфекции, заявляет о запугивании населении, представляет ложную информацию о целях деятельности правительства РФ», — разъяснили претензии в Роскомнадзоре.

Речь идет о видео, в котором священник предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку верующие должны посещать их, когда они захотят.

Нет людей. Русская православная церковь пожаловалась на проблемы с деньгами
Жизнь
Видео появилось в конце апреля, а в конце мая с Сергия «сняли крестик» за призывы нарушать самоизоляцию — Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста. Позже Церковный суд лишил его сана.

По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей, а за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч.

Сергий регулярно попадает в скандалы. Накануне он вместе с казаками «захватил» монастырь и потребовал отставки главы РПЦ. Кстати, на территории именно этого религиозного сооружения на Ксению Собчак напала монахиня.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость