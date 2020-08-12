Видеообращение отца Сергия к Путину удалили с YouTube по требованию Роскомнадзора

Напомним, из-за этого видео скандального отца Сергия потребовали судить за оскорбление «нашего президента Путина». Требование выдвинула 44-летняя женщина, которая в обращении услышала 10 «особо страшных» выражений.

Видеообращение обрело статус «скандального». В итоге Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обратился в YouTube, чтобы удалить проповедь схигумена.

«В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту Российской Федерации. Как и ранее, я буду вынужден в указанный срок удалить данное видео, так как иначе это сделает администрация социальной сети вместе со „страйком“ на канал», — отметил представитель клирика Всеволод Могучев.